Во Владимирской области бизнесмен обманул банк на 19 миллионов рублей

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, совместно с региональным главком полиции сотрудники ведомства вскрыли мошенническую схему, благодаря которой у одного из крупных российских банков была похищена большая денежная сумма.

По версии следствия, 39-летний руководитель ООО «Гранум» в августе 2020 года заключил договор аренды имущества с ООО «УПХ Ставровское». При этом само имущество находилось в залоге у банка. Однако бизнесмен, заключив договор аренды, часть этого залога продал, а полученные в результате 19 миллионов рублей, обязательные для передачи в банк, потратил на собственные цели.

На днях следователи полиции Собинского района по материалам ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.