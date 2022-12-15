Во Владимирской области установлен размер оплаты проезда по второму участку М-12

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает Госкомпания «Автодор», стоимость проезда по вновь открытому участку, расположенному между 114 километром трассы М-12 до деревни Столбищи Собинского района, составит 229 рублей для легковых автомобилей, а также 687 рублей для грузовиков. Длина участка составляет 58,2 километра.

Плата будет взиматься по безбарьерному типу, когда машины будут фиксировать при помощи видеокамер или датчиков, взаимодействующих со специальными приборами — транспондерами.

По транспондеру оплата производится сразу, а по номеру машины оплатить возможно в течение 5 дней, после чего на автолюбителя может быть наложен штраф.

Напомним — стоимость проезда по первому участку М-12, открытому во Владимире осенью, составляет 104 рубля для легковых и 312 рублей для грузовых машин.