Дом культуры в Липне не успеют достроить до конца года

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Многострадальный дом культуры в Липне Петушинского района не откроет свои двери в этом году. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев во время прямой линии 14 декабря.

- В субботу был на объекте. Уже много что сделано. Котельная, которая будет отапливать Дом культуры, готова. Полностью установлен каркас здания, на следующей неделе строители обещают завершить устройство кровли. Из-за вынужденной смены подрядчика и по ряду других объективных и субъективных причин мы в любом случае уходим с открытием в 2023 год, поэтому сейчас главное – сделать всё качественно. Объект находится у нас на постоянном контроле, - рассказал Авдеев.

Напомним, два года назад губернатор Владимира Сипягина заявил, что в деревне Липна появится ДК, для которого Владимирская область первой в России подготовила проект за счёт областных средств для включения в реестр типовых Домов культуры на селе. Дом культуры за 55 миллионов рублей должны были сдать до конца ноября 2021 года. Но первый подрядчик ООО «ГрандСтрой» выполнил меньше 12% работ. И контракт с ними расторгли. Уходя, подрядчик забрал с собой забор.

В конце июня 2022 года на объект зашел новый подрядчик - ООО «Виту Проект», а стоимость контракта выросла до 63 миллионов рублей.