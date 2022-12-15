В Муроме ликвидирован пожар в многоквартирном доме на улице Чкалова

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.23 диспетчеры Муромского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре, происходящем в доме №4 «б» по улице Чкалова.

На место выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. По приезду пожарные обнаружили, что дым вырывается из одной из квартир. Сотрудники МЧС прошли в нее, обнаружили очаг и быстро ликвидировали пламя, не дав ему разойтись по всем комнатам. В результате выгоревшая площадь составила 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причины произошедшего возгорания устанавливают дознаватели МЧС.