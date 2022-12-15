Александр Авдеев пообещал максимально сохранить привычный вид вокзала во Владимире

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Не утихают споры вокруг реконструкции железнодорожного вокзала. Урбанисты настаивают, что необходимо сохранить в облицовке белый камень. Однако в областной администрации уверены, что керамогранит будет выглядеть ничуть не хуже.

- Наша принципиальная позиция: концептуальный вид объекта сохранится. Выполняем этот проект вместе с РЖД. Они модернизируют экстерьер и внутреннее убранство здания. В компании обещали учесть ряд пожеланий, которые я передавал им от жителей. В том числе о том, что фасад должен выглядеть белокаменным. Регион и город занимаются концепцией благоустройства территории рядом с вокзалом. Ещё не решено, как преобразовать это место. Открыт вопрос о необходимости создания безопасной зоны вокруг вокзала, этого требует законодательство. Будем стараться минимизировать ограждения. Надеемся, что в 2023 году вокзальный комплекс предстанет обновлённым, и мы начнём преобразование площади рядом с ним, - отметил на прямой линии Александр Авдеев.