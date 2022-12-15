Губернатор Александр Авдеев провел пятую прямую линию

фото из телеграма Александра Авдеева

15 декабря глава региона Александр Авдеев провел прямую линию с жителями Владимирской области. В течение двух часов он отвечал на вопросы, поступившие в студию телеканала "Губерния-33", а также собранные ЦУРом.

Были затронуты вопросы строительства и ремонта домов культуры, спортивных объектов, дорог, восстановления усадеб. До сих пор владимирцев волнует ситуация с общественным транспортом, а также большим количеством ДТП с автобусами (их число выросло в два раза). Еще один актуальный вопрос касался медиков и будущего медицинского вуза.

Губернатор Александр Авдеев пообещал, что люди получат ответы на все оставленные вопросы, даже если они не прозвучали в прямом эфире.