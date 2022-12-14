В Киржаче директор предприятия осужден за крупное налоговое преступление

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Киржачским районным судом вынесен обвинительный приговор жителю Москвы, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Покровский завод биопрепаратов», расположенного в поселке Вольгинский Петушинского района.

Судом установлено, что экс директор предприятия с 1 июля 2012 по 31 декабря 2014 года уклонился от уплаты заводом НДС, а также налога на прибыль. Всего путем внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию ему удалось утаить налогов на 50 миллионов рублей.

С учетом всех обстоятельств суд признал бывшего руководителя завода виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.