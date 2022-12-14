В Собинке троих женщин осудили за серию краж из частных домов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Собинский городской суд вынес обвинительный приговор трем местным жительницам, которые обвинялись в совершении серии краж из домов, совершенных на территории Собинского района. Общая сумма ущерба хозяевам составила 169 тысяч рублей.

Так, 7 июня две из них приехали к чужому дому на автомобиле «Шкода Фабиа», водитель которого ничего о кражах не знал. Одна дама осталась стоять на стреме, а вторая прошла в квартиру через незапертую дверь и украла принадлежащие хозяйке 43 тысячи рублей.

С учетом всех обстоятельств две сообщницы были приговорены к 3 годам 6 месяцам и 3 годам колонии общего режима, в то время как третья женщина оказалась ранее не судима, ущерб возместила полностью и признана виновной только в одной краже. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.