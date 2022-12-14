Во Владимире покупателю видеокарты мошенник прислал усилитель звука

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, весной текущего года в полицию Ленинского района обратился 21-летний парень, который рассказал, что стал жертвой интернет-мошенника.

Оказалось, что молодой человек через сайт объявлений договорился о покупке компьютерной видеокарты и перевел продавцу 196 тысяч рублей, а тот должен был прислать товар почтой.

Однако в пришедшей посылке вместо гаджета оказался усилитель звука за 5000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а оперативники вычислили подозреваемого, которым оказался 27-летний житель Новгородской области.

После задержания парень сознался в обмане и объяснил, что никакой видеокарты у него не было, а усилитель звука он купил и положил в посылку, так как тот подходил по весу.

В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к другим похожим преступлениям.