Муромская спортсменка примет участие в российско-китайских молодёжных зимних играх

фото департамента физкультуры и спорта

16-19 декабря в городе Чанчунь пройдут III российско-китайские молодёжные зимние игры. В программу включены соревнования по семи видам спорта – лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту (в том числе, шорт-треку), фигурному катанию на коньках, керлингу, фристайлу.

В команду по конькобежному спорту по итогам отбора вошли 18 спортсменов – по девять девушек и юношей. В их числе муромлянка Милена Береговенко.

Соревнования по конькобежному спорту пройдут на катке Jilinp Provincial Speed Skating Rink. Девушки и юноши разыграют по пять комплектов наград – на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, в масс-стартах и командных гонках.