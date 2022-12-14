В Камешковском районе из-за сбитого фурой лося погиб водитель легковой машины

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 12 декабря Камешковский районный суд вынес приговор водителю из Московской области, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Суд установил, что ночью 19 мая 2021 года дальнобойщик ехал на тягаче с полуприцепом со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы по трассе М-7. В какой-то момент перед грузовиком выскочил лось, и предотвратить наезд не удалось.

После удара водитель остановился на обочине, включил «аварийку» и выставил знак аварийной остановки позади фуры, однако тушу лося, вопреки правилам дорожного движения, никак не обозначил, хотя погибшее животное лежало на проезжей части.

К сожалению, в результате на лося наехала легковушка, которая ушла в неуправляемый занос и врезалась в большегруз дальнобойщика. К сожалению, водитель погиб.

Сам дальнобойщик вину не признал, но сообщи, что знак не выставил из-за интенсивности движения.

Суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии-поселения. Также в пользу жены погибшего с водителя взыскано 600 тысяч рублей и 500 тысяч рублей в пользу сына в качестве компенсации морального вреда.