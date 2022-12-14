Город Владимир получил новый школьный автобус

фото с сайта городской администрации

14 декабря губернатор Александр Авдеев передал руководителям школ региона ключи от новых школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Один из новеньких ПАЗ-42470-04 будет работать для учащихся владимирской средней школы № 47, расположенной в мкр. Оргтруд

Новый школьный автобус будет использоваться для перевозок в школу №47 и обратно учащихся младших классов из близлежащих населенных пунктов: Карякино, Давыдово и Лемешков. А ученики старших классов будут ездить на нем на занятия по профориентации в рамках уроков технологии в городской межшкольный учебный комбинат № 2. А директор школы №4 7 Светлана Новикова добавила, что наличие новой техники, кроме того, позволит учащимся посещать различные городские культурные и спортивные мероприятия.

Новый автобус может одновременно перевозить до 31 пассажира. Он оборудован в соответствии с требованием технического регламента, в том числе тахографом, системой спутниковой навигации, ограничителями скорости, опознавательными знаками и др.