В Красной Горбатке полицейский вытащил угодившего в реку во время погони нетрезвого водителя

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Автоинспекторы ОМВД России по Селивановскому району, находясь на маршруте патрулирования в посёлке Красная Горбатка, для проверки документов у водителя остановили отечественный внедорожник. За рулём находился 19-летний местный житель.

- Во время общения с молодым человеком у стражей правопорядка появились подозрения, что он находится в состоянии опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование в полицейской машине. Однако молодой человек нажал на газ и попытался скрыться, - рассказали в областном УМВД.

Началось преследование. Сотрудники полиции, включив специальные звуковые и световые сигналы, через громкоговорящее устройство требовали остановиться. Водитель этого не сделал. Уходя от погони, он съехал с трассы на просёлочную дорогу. Там внедорожник увяз в снегу. Выскочив из машины, он кинулся бежать, но угодил в заболоченный участок реки.

Инспектор ДПС ГИБДД капитан полиции Василий Мироненко бросился на помощь. Он в считанные минуты вытащил беглеца из ледяной воды. Водителя доставили в отдел полиции. Внедорожник поместили на штрафстоянку.

Нарушитель ПДД должен будет заплатить штрафы в размере 3 600 рублей.