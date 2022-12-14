Число пострадавших с рейсовым автобусом в Судогодском районе увеличилось до 25

фото регионального управления МЧС

По данным на 14 декабря в результате ДТП с автобусом "Владимир-Гусь-Хрустальный" пострадали 25 человек: 3 детей и 22 взрослых.

Детей доставили в Областную детскую клиническую больницу. После обследования один ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение. Двоих - в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение неврологии. Их жизни ничего не угрожает.

16 взрослых поступили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира. Шестерых направили на амбулаторное лечение, девять человек в состоянии средней тяжести госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения. И еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вечером 13 декабря в БСМП Владимира самостоятельно обратился еще один пострадавший. Госпитализирован с переломом ключицы. И сегодня, 14 декабря утром за медицинской помощью в травмпункт обратился еще один пациент. После осмотра врачей направлен на амбулаторное лечение.

Еще четверо взрослых вчера поступили в Областную клиническую больницу. Из них - один человек направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы. В реанимационной и хирургической помощи не нуждаются.

Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.