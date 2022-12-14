Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 7:53

Во Владимире выбрали "лучшего дедушку"

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

13 декабря во Владимире впервые прошёл конкурс «А ну-ка, дедушки!». В нём приняли участие шесть владимирцев старшего возраста. Организовало конкурс региональное отделение «Союза пенсионеров России».

Программа конкурса состояла из пяти этапов: «Давайте познакомимся», «Разминка», «Мое хобби», «Угадай мелодию», «Танцевальный марафон», а также состязание на меткость в дартсе. По итогам конкурса в номинации «Самый талантливый» победил Николай Анисимов. Титул «Самый меткий» завоевал Николай Лапшин. Самым харизматичным признан Александр Мазовецкий. «Самым умелым» - Михаил Сидоров. Приз зрительских симпатий получил Николай Капсенков. По итогам всех этапов победителем I владимирского конкурса «А ну-ка, дедушки!» стал Вячеслав Гадалов.

В администрации города Владимира предполагают, что состязание достойно стать традиционным для Владимира.