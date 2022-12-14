Во Владимирской области 14 декабря 2022 года коронавирусом заболели 34 человека

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи - 9 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178024 случая заболевания (49433 сл. в г. Владимире, 19232 сл. в Муромском, 21032 сл. в Ковровском, 6333 сл. в Петушинском, 8599 сл. в Кольчугинском, 10922 сл. в Александровском, 7214 сл. в Юрьев-Польском, 15791 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3568 сл. в Собинском, 1952 сл. в г. Радужный, 5796 сл. в Киржачском, 4060 сл. в Камешковском, 3282 сл. в Гороховецком, 4553 сл. в Меленковском, 6016 сл. в Вязниковском, 6197 сл. в Суздальском, 2312 сл. в Селивановском).