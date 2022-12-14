В Муроме женщина торговала фальшивыми кроссовками "Адидас"

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В муромском мировом суде завершилось рассмотрение дела о кроссовках. Прокуратура обвиняла местную предпринимательницу, что она незаконно использовала чужой товарный знак.

В чем же суть дела? Как сообщили в областной прокуратуре, женщина торговала в местном торговом центре "Западный" кроссовками с нанесенными на обувь товарными знаками «Адидас», хотя сделана она была не этой зарубежной компанией.

Суд встал на сторону прокуратуры и оштрафовал предпринимательницу на 100 тысяч рублей. При этом изъятая продукция на сумму почти 300 тысяч рублей подлежит уничтожению. Приговор в законную силу не вступил.