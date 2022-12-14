Владимирские синоптики дали предварительный прогноз погоды на Новый год

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

До празднования нового года осталось еще полмесяца, но синоптики уже смогли дать предварительный прогноз на 31 декабря и 1 января. И есть повод для радости - никаких дождей и вполне себе зимняя погода.

Оба дня будут пасмурными, будет идти небольшой снег. При этом столбик термометра будет показывать минусовую температуру, однако без крайностей в виде сильных морозов. 31 декабря днем синоптики прогнозируют -4 градуса, ночью - до -6 градусов. А вот 1 января станет даже чуть-чуть холодней. Днем будет -9, а вечером -16 градусов.

А вот сами новогодние праздники по прогнозам синоптиков выйдут весьма холодными. Почти всю первую неделю 2023 года владимирцев ждут двадцатиградусные морозы.