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НовостиОбщество14 декабря 2022 5:34

Владимирские мобилизованные получат выплаты в декабре два раза

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Александр КОЦ

Мобилизованные, в том числе из Владимирской области, получат в декабре выплату дважды. Об этом сообщает «Инфтерфакс» со ссылкой на замминистра обороны РФ Татьяну Шевцову.

Сначала - с 10 по 20 декабря - они получат выплату за ноябрь, а затем до 25 декабря – за декабрь. Оба пособия должны быть не менее 195 тысяч рублей в месяц.

– Это дополнительная социальная выплата. Она налогом не облагается и с учетом должности и звания позволяет по самой низшей воинской должности выплачивать не менее 195 тысяч рублей. Социальная выплата производится одновременно с выплатой денежного довольствия в установленные у нас законодательные сроки – с 10 по 20 число текущего месяца за истекший, –уточнила Шевцова.