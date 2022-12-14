Во Владимире мэрия переселила пенсионерку из аварийного жилья после вмешательства приставов

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

С помощью судебных приставов 71-летняя жительница Владимира смогла переселиться из аварийного жилья в помещение маневренного фонда.

Много лет пенсионерка проживала в многоквартирном доме на улице Карла Маркса, который признан аварийным и подлежит сносу. В Октябрьском районном отделении Управления ФССП России по Владимирской области на основании решения суда возбуждено исполнительное производство об отселении гражданки из квартиры в ветхом многоквартирном доме.

Так как местная администрация не исполнила решение суда в установленный срок, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вынес предупреждение по статье "неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Только после этого администрация исполнила решения суда.

Временно, по согласию пенсионерки, ей предоставлено жилое помещение маневренного фонда, отвечающее всем санитарным и техническим требованиям. После того как уже построенный новый дом поставят на кадастровый учёт, женщина сможет справить долгожданное новоселье в благоустроенной квартире.