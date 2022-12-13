Глава администрации Судогодского района еще раз попросил об отставке

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Группа "Судогда NEWS" в ВК опубликовала сообщение, написанное якобы от имени главы администрации Судогодского района Александра Смирнова. В нем он просит его все же отпустить с поста, то есть формально просит об отставке.

«Находясь последние две недели в отпуске после больничного, чувствую Вашу поддержку и высокую оценку моей деятельности на посту главы администрации Судогодского района. Отклонение моей отставки депутатами районного Совета народных депутатов оцениваю как высокое признание управленческих заслуг. Признаюсь, такое решение депутатов стало для меня неожиданностью, но неожиданностью очень дорогой и важной! Не менее неожиданным и очень лестным стал для меня и результат опроса судогодцев, оценивших мою деятельность на посту главы администрации Судогодского района, с результатом 80% поддержки», написано в сообщении.

Однако в конце Александр Смирнов просит "все-таки меня на время отпустить". К сожалению, оперативно подтвердить в администрации Судогодского района, действительно ли Александр Смирнов покинул свой пост, не удалось.