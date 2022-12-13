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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 13:13

Во Владимире водитель бросил пострадавшего в ДТП пассажира и сбежал

На днях ему был вынесен обвинительный приговор за совершение серьезной аварии
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ленинский районный суд признал виновным водителя, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Судом установлено, что 28 апреля 2022 года местный житель, управлявший легковушкой «Грейт Волл», на проспекте Ленина в районе остановки «Площадь Победы» врезался в автобус.

После произошедшего столкновения водитель сбежал, оставив на месте двух девушек-пассажирок, одна из которых получила тяжелые травмы.

С учетом того, что ранее водитель уже был осужден по другому уголовному делу, суд признал его виновным и по совокупности приговоров вынес наказание в виде 4 лет лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии строгого режима. Также он лишен права управления транспортом на срок три года.

Приговор в законную силу не вступил.