Во Владимире водитель бросил пострадавшего в ДТП пассажира и сбежал

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ленинский районный суд признал виновным водителя, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Судом установлено, что 28 апреля 2022 года местный житель, управлявший легковушкой «Грейт Волл», на проспекте Ленина в районе остановки «Площадь Победы» врезался в автобус.

После произошедшего столкновения водитель сбежал, оставив на месте двух девушек-пассажирок, одна из которых получила тяжелые травмы.

С учетом того, что ранее водитель уже был осужден по другому уголовному делу, суд признал его виновным и по совокупности приговоров вынес наказание в виде 4 лет лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии строгого режима. Также он лишен права управления транспортом на срок три года.

Приговор в законную силу не вступил.