Один пострадавший в ДТП с автобусом "Владимир-Гусь-Хрустальный" находится в реанимации

иллюстративное фото департамента здравоохранения Владимирской области

В департаменте здравоохранения Владимирской области рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом "Владимир-Гусь-Хрустальный", которое произошло в Судогодском районе.

Число пострадавших увеличилось до 19 человек: трое детей и 16 взрослых. Детей доставили в Областную детскую клиническую больницу. После обследования один ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение. Двоих - в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение неврологии. Их жизни ничего не угрожает.

16 взрослых поступили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи г. Владимира. Шестерых направили на амбулаторное лечение, девять человек в состоянии средней тяжести госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения. И еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На место аварии выезжали 6 бригад: 5 бригад скорой медицинской помощи г. Владимира (1 - реанимационная, 2-психиатрические, 2 - фельдшерские) и 1 бригада отделения экстренной консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы.

Напомним, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.