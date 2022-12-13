Владимирский Следком возбудил дело по факту аварии с пассажирским автобусом

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту автоаварии, случившейся 13 декабря в 09.20 на 294 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» (объезд Бараков на трассе «Владимир-Муром-Арзамас»), возбуждено уголовное дело.

По уточненным данным, в салоне автобуса «КАвЗ», следовавшего по маршруту «Владимир — Гусь-Хрустальный» и выехавшего с трассы, пробив ограждение, в момент ДТП находилось 37 человек, причем 17 из них попали в больницу, в том числе трое детей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

На месте работают следователи СУ СК Росссии по региону, обстоятельства происшествия устанавливаются.