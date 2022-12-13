В Муроме продавца контрафактной обуви оштрафовали на 100 тысяч рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, мировой суд Мурома рассмотрел уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

Установлено, что дама продавала в ТЦ «Западный» спортивную обувь якобы от компании «Адидас», которая на самом деле оказалась подделкой. Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки, после чего следователи возбудили уголовное дело.

Суд с учетом всех обстоятельств признал женщину виновной и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Изъятый у нее товар стоимостью 300 тысяч рублей будет уничтожен.

Приговор в законную силу не вступил.