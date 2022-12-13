фото областной прокуратуры

Число пострадавших в ДТП с автобусом "Владимир-Гусь-Хрустальный" выросло до 17, все они находятся в больнице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.

- В учреждения здравоохранения в городе Владимир с места аварии были доставлены 17 человек. В том числе 3-е детей (им была оказана помощь амбулаторно). Список всех пострадавших в ДТП уточнен. Нахожусь на постоянной связи с департаментом здравоохранения Владимирской области, - написал Соколов.

Напомним, ДТП произошло около 09:20 на 195-ом километре федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, и врезался в барьерное ограждение.

Проверку начали Следком и прокуратура.