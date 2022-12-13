В лесах Александровского района установили 19 стрелок для потерявшихся

фото из группы Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области

Во Владимирской области осенью этого года стартовала практическая часть проекта «Стрелки», цель которого - снизить количество теряющихся и погибающих в природной среде, разместив наглядные ориентиры на развилках для выхода из леса к ближайшему населенному пункту либо, если человек на связи, для возможности быстро определить его местоположение.

«Стрелки» - проект АНО «Центр поиска пропавших людей Владимирской области» (совместный с «ЛизаАлерт»), реализуемый при поддержке областной администрации (субсидия — порядка 150 тысяч рублей) и Фонда Президентских грантов. Всего на средства субсидии и частного спонсора планируется установить 167 стрелок.

На начало декабря в пилотном для региона — Александровском районе установлено 19 указателей. Плюс проведена дополнительная разведка местности и намечены места для новых стрелок. Если погода позволит, то до конца года добровольцы «ЛизаАлерт» планируют установить еще порядка десяти указателей, чтобы вернуться к его реализации весной.