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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:19

В лесах Александровского района установили 19 стрелок для потерявшихся

Всего в регионе планируют установить 167 стрелок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области

фото из группы Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области

Во Владимирской области осенью этого года стартовала практическая часть проекта «Стрелки», цель которого - снизить количество теряющихся и погибающих в природной среде, разместив наглядные ориентиры на развилках для выхода из леса к ближайшему населенному пункту либо, если человек на связи, для возможности быстро определить его местоположение.

«Стрелки» - проект АНО «Центр поиска пропавших людей Владимирской области» (совместный с «ЛизаАлерт»), реализуемый при поддержке областной администрации (субсидия — порядка 150 тысяч рублей) и Фонда Президентских грантов. Всего на средства субсидии и частного спонсора планируется установить 167 стрелок.

На начало декабря в пилотном для региона — Александровском районе установлено 19 указателей. Плюс проведена дополнительная разведка местности и намечены места для новых стрелок. Если погода позволит, то до конца года добровольцы «ЛизаАлерт» планируют установить еще порядка десяти указателей, чтобы вернуться к его реализации весной.