Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 11:02

Во Владимирской ОКБ восстановят работу стоматологического кабинета для инвалидов

Об этом сообщил Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава региона встретился с омбудсменом Людмилой Романовой, обсуждали вопросы, связанные с помощью инвалидам.

В частности, при госпитализации инвалидов I и II группы, нуждающихся в постоянном уходе, важно, чтобы бесплатно выделялось койко-место для их помощника. Облздраву поручили проработать такую возможность.

- Инвалиды с ментальными нарушениями могут лечить зубы только в стационаре под общей анестезией. Специальный медкабинет раньше был в ОКБ. Поставил задачу восстановить его работу, - сообщил Александр Авдеев. - Семьи с тремя детьми, в которых старший ребёнок – инвалид, лишаются статуса многодетности при достижении им 18 лет. А ведь многие из ребят так и остаются на полном обеспечении у родителей. Поручил разобраться, возможно ли при определении статуса такой семьи учитывать возраст второго ребёнка.

Все предложения приняты в проработку.