Во Владимирской ОКБ восстановят работу стоматологического кабинета для инвалидов

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Глава региона встретился с омбудсменом Людмилой Романовой, обсуждали вопросы, связанные с помощью инвалидам.

В частности, при госпитализации инвалидов I и II группы, нуждающихся в постоянном уходе, важно, чтобы бесплатно выделялось койко-место для их помощника. Облздраву поручили проработать такую возможность.

- Инвалиды с ментальными нарушениями могут лечить зубы только в стационаре под общей анестезией. Специальный медкабинет раньше был в ОКБ. Поставил задачу восстановить его работу, - сообщил Александр Авдеев. - Семьи с тремя детьми, в которых старший ребёнок – инвалид, лишаются статуса многодетности при достижении им 18 лет. А ведь многие из ребят так и остаются на полном обеспечении у родителей. Поручил разобраться, возможно ли при определении статуса такой семьи учитывать возраст второго ребёнка.

Все предложения приняты в проработку.