Во Владимирской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 114 процентов

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 19645 человек с признаками ОРВИ, среди них 9771 ребёнок. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 114,2%, в возрастных группах 3-6 лет – на 62,1%, 7-14 лет – на 63,1%, 15 лет и старше - на 198,4%.

Во Владимире зарегистрировано 7404 обращения в лечебные учреждения, среди них 4087 детей. Эпидпорог превышен по совокупному населению на 128,5%, в возрастных группах 0-2 года - на 6,6%, 3-6 лет – на 94,1%, 7-14 лет – на 96,6% и 15 лет и старше на 166,3%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, Юрьев-Польском районе, Радужном, Гусь-Хрустальном районе, Собинском районе, Ковровском районе, Кольчугинском районе, Александровском районе.

Было проведено 552 исследования. Из положительных находок – 20 случаев гриппа A(H1N1), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы и сезонная коронавирусная инфекция.

Всего обнаружено 53 положительных находки гриппа: 52 случая гриппа A(H1N1), 1 случай гриппа A(H3N2).