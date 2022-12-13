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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:51

Областные прокуратура и Следком начали проверки по ДТП с пассажирским автобусом в Судогодском районе

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото прокуратуры Владимирской области.

Фото прокуратуры Владимирской области.

Следователи сразу двух надзорных органов - Следкома и прокуратуры - Владимирской области начали проверки по факту ДТП в Судогодском районе с участием рейсового автобуса «Гусь-Хрустальный-Владимир».

На место происшествия выехали, как следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Владимирской области, так и заместитель прокурора Судогодского района Виталий Коленков. Представители обоих ведомств заявили, что в ходе проверок будут даны оценки всем обстоятельствам произошедшего.

Напомним, что утром 13 декабря в Судогодском районе водитель рейсового автобуса "Владимир - Гусь-Хрустальный", следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. В салоне находилось около 30 пассажиров, в том числе дети. В больницы региона доставили 10 человек.