Губернатор Авдеев взял под контроль ход расследования ДТП с автобусом в Судогодском районе

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Телеграм-канал администрации Владимирской области сообщает, что выяснение обстоятельств аварии с участием пассажирского автобуса в Судогодском районе, где пострадали 10 человек, взял под личный контроль губернатор 33 региона Александр Авдеев.

Напомним, что утром 13 декабря в Судогодском районе произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса "Владимир - Гусь-Хрустальный", следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение.

В салоне находилось около 30 пассажиров, в том числе дети. В больницы региона доставили 10 человек. На месте работают инспекторы ГИБДД. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.