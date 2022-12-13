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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 8:24

На пожаре в Ковровском районе пострадала 75-летняя пенсионерка

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с официального сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с официального сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 декабря в 8.04 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Ковровском районе, д. Ширилиха. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия к месту подразделений дом горел по всей площади. На пожаре пострадала 75-летняя хозяйка дома.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава, в том числе от муниципального пожарного поста 1 единица техники, 2 человека личного состава Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.