Бывшего заместителя директора департамента ДИЗО обвиняют в получении еще одной взятки

фото с официального сайта СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации области, обвиняемой в получении взятки в крупном размере, представителя фирмы, обвиняемой в даче взятки в крупном размере и мошенничестве в крупном размере.

Речь идет об Оксане Власенко, которая в феврале этого года уже получила 4 года колонии и штраф в 10 миллионов рублей за пять эпизодов взяточничества.

По версии следствия, бывший замдиректора ДИЗО с декабря 2019 года по август 2020 года получила от представителя фирмы взятку - 300 тысяч рублей за обеспечение победы на торгах и беспрепятственное заключение контрактов на оказание услуг по организации и проведению ежегодного фестиваля в одном из туристических городов области, сообщают в СУ СКР по Владимирской области.

При этом, взяткодатель обманом похитила у работодателя деньги, предназначенные на взятку. Обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование велось в тесном взаимодействии с региональным УФСБ России.