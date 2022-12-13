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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 8:03

В ДТП с рейсовым автобусом "Владимир-Гусь-Хрустальный" пострадало 10 человек

На месте работают медики и полиция
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы «PRO Транспорт» Владимир News

фото из группы «PRO Транспорт» Владимир News

13 декабря около 9.20 на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации областного УМВД, водитель рейсового автобуса "Владимир-Гусь-Хрустальный", следовавшего в сторону областного центра, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. Лобовое стекло автобуса разбито.

По состоянию на 10.30 в больницу направлено 10 человек. Всего в салоне находилось около 30 пассажиров.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.