Во Владимирской области дожди сменятся снегопадами и похолоданием

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Последние дни во Владимирской области погода не давала расслабиться никому: ни коммунальщикам, ни горожанам. Сильный дождь превратил дороги и тротуары областного центра в каток и снежную кашу. Но синоптики успокаивают - впереди похолодание.

Уже сегодня столбик термометра опустился ниже нуля. И в ближайшие дни плюсовой температуры не ожидается. По данным "Гисметео", 13 декабря температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, 14 декабря - от -2 до -8 градусов.

При этом всю неделю будет идти снег (пусть и с разной интенсивностью). Наибольшее число осадков синоптики прогнозируют во вторник, 13 декабря, когда должно выпасть до 10,7 миллиметра осадков. В среду осадков будет в два раза меньше. В любом случае, обильный снегопад должен припорошить лед и кашу, и передвигаться по городу станет легче. А там, глядишь, и коммунальщики начнут город убирать.