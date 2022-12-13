Александр Авдеев вручил государственные награды неравнодушным владимирцам

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12 декабря губернатор Александр Авдеев наградил жителей региона, чей самоотверженный труд, уникальные научные и творческие достижения стали гордостью не только Владимирской области, но и всей страны.

Губернатор вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателю государственно-правового комитета администрации Владимирской области Елене Шаломенцевой и Василию Смолину – директору Детско-юношеской спортивной школы «Дзюдо-88».

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача по работе первичного сосудистого центра Центральной городской больницы города Коврова Олегу Белоусову и главному врачу Областного наркологического диспансера Ларисе Захаровой.

Почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоена педагог средней общеобразовательной школы № 36 г. Владимира Ирина Исаева, «Заслуженный лесовод Российской Федерации» – директор Курловского лесничества Юрий Сучков, «Заслуженный химик Российской Федерации» – директор научно-исследовательского центра «Дау Изолан» Владимир Клименко.

Медалью «За содействие донорскому движению» награждён индивидуальный предприниматель Максим Лорченко. Он стал неродственным донором для смертельно больного пациента, которому провели уникальный для нашей страны комплекс медицинских мероприятий по пересадке клеток костного мозга.

Полный список награжденных можно посмотреть на официальном сайте АВО.