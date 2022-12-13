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НовостиСпорт13 декабря 2022 6:32

Владимирские спортсмены стали победителями чемпионата ЦФО по ралли

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с видео

скрин с видео

Во Владимирской области, под Судогдой, прошел чемпионат ЦФО по ралли. Гонка собрала 41 экипаж, 82 участника из разных регионов страны. Спортсменам нужно было проехать 4 специальных скоростных участка классического ралли по 11 км.

Экипаж Евгений Чикинев/Владимир Евтюхов заняли первое место в чемпионате центрального федерального округа по ралли и первое место в финальном этапе чемпионата Владимирской области по ралли (абсолютный зачет). Иван Лавриненко из Владимира занял второе место в абсолютном зачете. Браво! Поздравляем.

В финальном этапе чемпионата Владимирской области по ралли (зачет РЭК) победителем стал Александр Маранов из Москвы.