Во Владимире новый троллейбус вышел на линию

скрин с видео «PRO Транспорт» Владимир News

Впервые за 13 лет на дороги Владимира вышел новый троллейбус, который привезли из Вологды. 12 декабря он ездил по кольцевому маршруту №8. Отзывы среди владимирцев, как обычно, неоднозначные.

"Машина класс. Теплый, мягкий, в салоне удобно и приятный запах. Спасибо за обновление ", - написал в группе «PRO Транспорт» Владимир News Михаил Кузнецов.

"Боже, почему его нельзя было отрегулировать в депо? Пассажиры по салону летают, очень резкий, что на разгоне, что на торможении. То ли водитель не привык к машине, то ли сам троллейбус не отрегулирован должным образом, а может качество сборки ВМЗ такое. Крайне негативные впечатления", - отметил Алеша Хохлов.

К слову, это единственный новый троллейбус, который сумел доехать до Владимира. По остальным пяти контракт был расторгнут мэрией в одностороннем порядке. Компания «Транс-альфа» не смогла поставить в срок транспорт. Она объяснила сбой введением санкций. Так или иначе уже 14 декабря состоится судебное заседание.