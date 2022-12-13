В Коврове подрядчика оштрафовали почти на 1 миллион рублей

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Ковровская городская прокуратура провела поверку и установила, что 20 июня 2022 года между городским Управлением городского хозяйства и компанией «РУС-СТРОЙ» был заключен муниципальный контракт на проведение работ по ремонту дороги на ул. Свердлова (на участке от ул. Социалистическая до д. № 80а по ул. Свердлова). Работы должны были завершиться к 15 августа.

Однако на 2 ноября работы подрядчиком не исполнены, акты приемки работ сторонами не подписаны. Сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту составила 37,2 млн. рублей, сообщает областная прокуратура.

В отношении руководителя компании было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ". Он должен заплатить штраф - боле 930 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес генерального директора «РУС-СТРОЙ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого подрядчиком приняты меры к выполнению работ по ремонту дорожного полотна. Сейчас ремонтные работы завершены.