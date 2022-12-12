Во Владимирской области новогодние каникулы могут начаться на неделю раньше

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в регионе продолжает повышаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также, в меньшей степени, коронавирусом.

По состоянию на 12 декабря на карантин полностью закрыто три школы, еще 43 закрыты частично. Это составляет 13 процентов всех школ региона.

- Чтобы усилить меры безопасности, я дал поручение сделать акцент на санобработке помещений и общественного транспорта, как мы делали это в пик пандемии, - сообщил Александр Авдеев.

Если же число заболевших детей вырастет более чем на 25 процентов, новогодние каникулы власти региона обещают перенести на неделю раньше.