В Коврове ликвидирован пожар на верхнем этаже многоквартирного дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.52 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, происходящем в пятиэтажном доме на улице Подлесной.

На место ЧП выехали 20 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда с пятого этажа валил дым. Тут же было сформировано одно звено газодымозащитников, которые направились на разведку и тушение.

Оказалось, что огонь разгорелся в одной из квартир. Пожарные попали внутрь и потушили пламя в комнате, где горели вещи и внутренняя отделка. Общая выгоревшая площадь составила 5 квадратных метров. К счастью, никто из людей в огне не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.