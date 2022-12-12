Во Владимирской области за неделю задержано 99 пьяных водителей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю в регионе произошло 31 ДТП с пострадавшими. Всего травмы получили 39 человек, в том числе трое детей. К счастью, обошлось без погибших.

Вместе с тем, еще 388 дорожно-транспортных происшествий имели чисто технический характер — в них пострадали только машины.

Что касается нетрезвых водителей, то их было задержано 99 человек, включая отказавшихся проходить медосвидетельствование. При этом нетрезвые автолюбители за минувшую неделю шесть раз становились участниками ДТП.