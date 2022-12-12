В Меленковском районе на сельском кладбище образовались стихийные свалки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой Меленковского района проверки соблюдения требований законодательства об отходах было установлено, что возле деревни Тургенево на местном кладбище имеется место для сбора отходов. Однако оно не имеет контейнерной площадке и подъездных путей, а также твердого покрытия и ограждения, которое защищало бы от разлета мусора.

Таким образом, санитарные нормы не соблюдались, что приводило к образования несанкционированных свалок.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в Меленковский районный суд с иском, потребовав обустроить в этом месте свалку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Суд иск прокуратуры удовлетворил. Фактическое исполнение решения находится на прокурорском контроле.