Во Владимире автобус №7С врезался в опору линии электропередач

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, водитель 1981 года рождения, управлявший автобусом, следовавшим по маршруту №7С в сторону Содышки, потерял управление и врезался в опору линии электропередач. Произошло это в районе пересечения с проспектом Строителей.

Автобус ехал с пассажирами, но никто из людей не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Вместе с тем в Госавтоинспекции в связи с погодными условиями призывают водителей быть внимательными и осторожными, не превышать скорость, не делать резких маневров и соблюдать дистанцию.