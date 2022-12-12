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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 12:46

Во Владимире автобус №7С врезался в опору линии электропередач

Авария случилась утром 12 декабря на улице Горького
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, водитель 1981 года рождения, управлявший автобусом, следовавшим по маршруту №7С в сторону Содышки, потерял управление и врезался в опору линии электропередач. Произошло это в районе пересечения с проспектом Строителей.

Автобус ехал с пассажирами, но никто из людей не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Вместе с тем в Госавтоинспекции в связи с погодными условиями призывают водителей быть внимательными и осторожными, не превышать скорость, не делать резких маневров и соблюдать дистанцию.