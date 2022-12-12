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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 12:30

В Камешковском районе три человека пострадали в столкновении трех автомобилей

Авария произошла днем 11 декабря на трассе «Хохлово — Камешково -Ручей»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 14.30 на 4 километре данного шоссе водитель 24-летний «Мазды» начал совершать обгон, в результате которого столкнулся с ехавшими навстречу «Тойотой» под управлением 71-летнего мужчины, а также «Черри» под управлением водителя 1979 года рождения.

В результате двоих пострадавших прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла в больницу. Еще одному пострадавшему медпомощь оказали на месте.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.