В Камешковском районе три человека пострадали в столкновении трех автомобилей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 14.30 на 4 километре данного шоссе водитель 24-летний «Мазды» начал совершать обгон, в результате которого столкнулся с ехавшими навстречу «Тойотой» под управлением 71-летнего мужчины, а также «Черри» под управлением водителя 1979 года рождения.

В результате двоих пострадавших прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла в больницу. Еще одному пострадавшему медпомощь оказали на месте.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.