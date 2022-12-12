В Красной Горбатке у местных жителей изъяли 17 тысяч пачек нелегальных сигарет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорным ведомством Селивановского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту приобретения, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции.

По версии следствия, в 2021 году двое местных жителей купили партию контрафктных сигарет, которые планировали продавать в одном из магазинов Красной Горбатки. Однако 3 сентября текущего года оба были задержаны сотрудниками регионального главка ФСБ. В ходе обысков в магазине было изъято 17 тысяч пачек нелегальных сигарет различных марок стоимостью 2 миллиона рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Селивановский районный суд.