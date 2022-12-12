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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:44

Во Владимирской области энергетики устраняют последствия непогоды

В ряде населенных пунктов из-за ледяного дождя произошли обрывы на линиях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает «Владимирэнерго», к работе по восстановлению электроснабжения были подключены 95 бригад в составе 337 человек на 152 единицах различной техники.

Главную трудность для энергетиков составили подъезды к деревням и поселкам, занесенные большим количеством мокрого снега, а также обледенелые опоры линий электропередач, провода и изоляторы, деревья, ветки, кустарники и даже техника.

Работы обещают проводить до полного восстановления подачи электричества, при этом особе внимание уделяя социальным объектам.