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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 11:29

Житель Владимира украл девять канализационных люков на 140 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Артем КИЛЬКИН

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже девяти канализационных люков с автодороги в областном центре. Сумма причиненного материального ущерба составила почти 140 тысяч рублей.

Участковым уполномоченным полиции ОП №1 городского Управления МВД России совместно с коллегами в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний местный житель. Мужчина свою вину признал, пояснив, что совершал кражи для дальнейшей реализации. Места сбыта похищенного были установлены сотрудниками полиции, уточняют в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчина заключен под стражу.