Школы Владимирской области получат 37 автобусов

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13 декабря состоится торжественная передача 37 автобусов общеобразовательным организациям региона. Губернатор Александр Авдеев вручит руководителям школ ключи от нового транспорта, закупленного за счёт федерального бюджета.

В соответствии с распоряжением Правительства России во Владимирскую область поставлены школьные автобусы отечественного производства. 4 из них будут переданы в муниципальные общеобразовательные организации Суздальского района, по 3 – Александровского, Гусь-Хрустального, Меленковского и Петушинского районов, по 2 – Вязниковского, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского и Юрьев-Польского районов, по 1 – города Владимира, Гороховецкого, Ковровского, Муромского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов. Оставшиеся 4 автобуса получат государственные общеобразовательные организации региона