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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:07

Школы Владимирской области получат 37 автобусов

Их уже распределили по районам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

13 декабря состоится торжественная передача 37 автобусов общеобразовательным организациям региона. Губернатор Александр Авдеев вручит руководителям школ ключи от нового транспорта, закупленного за счёт федерального бюджета.

В соответствии с распоряжением Правительства России во Владимирскую область поставлены школьные автобусы отечественного производства. 4 из них будут переданы в муниципальные общеобразовательные организации Суздальского района, по 3 – Александровского, Гусь-Хрустального, Меленковского и Петушинского районов, по 2 – Вязниковского, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского и Юрьев-Польского районов, по 1 – города Владимира, Гороховецкого, Ковровского, Муромского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов. Оставшиеся 4 автобуса получат государственные общеобразовательные организации региона