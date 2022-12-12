На благотворительном фестивале "Добрый Владимир" в помощь бойцам удалось собрать 30 тысяч рублей

фото предоставлено организаторами фестиваля

В областном центре прошёл четвёртый благотворительный фестиваль «Добрый Владимир», организованный одноименной общественной благотворительной организацией. В этом году его целью было собрать средства на покупку медицинских материалов для одного из госпиталей в прифронтовой зоне.

На концертной площадке выступали владимирские артисты: учащиеся детских школ искусств, профессиональные эстрадные коллективы и исполнители. Василина Ионова из центра поддержки «Мамина радость» провела для детей мастер-класс по рисованию в технике эбру и валянию ангелов из шерсти. Также на фестивале можно было расписать имбирный пряник, сделать деревянные сувениры, композицию из сухих растений или новогоднюю свечу из натуральной вощины. На фестивале работала благотворительная ярмарка. Собранные на ней средства также пойдут госпиталю в зоне проведения специальной военной операции.

Во время фестиваля удалось собрать 30 тысяч рублей. На эти средства будут куплены медицинские материалы для госпиталя. Впрочем, организаторы решили продолжить сбор денег до конца декабря. О способах помощи можно узнать на сайте благотворительной организации «Добрый Владимир» в разделе «Как помочь». По окончании сбора все желающие смогут ознакомиться с отчётом.